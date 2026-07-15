स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में, फ्रांस को दी करारी शिकस्त

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Spain Vs France: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया है.
FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है. बुधवार (15 जुलाई 2026) को डलास के एटीएंडटी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में स्पेनिश टीम ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा. टीम की आक्रामक रणनीति और मजबूत रक्षापंक्ति के आगे फ्रांसीसी टीम पूरे मैच में बेअसर नजर आई.
स्पेन ने मैच के दोनों हाफ में एक-एक गोल दागकर फ्रांस की चुनौती को पूरी तरह समाप्त कर दिया. यूरोपीय चैंपियन स्पेन का यह अजेय रथ पिछले 37 मैचों से लगातार जारी है. इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन का प्रदर्शन बेहद असाधारण रहा है, जहां उसने अब तक खेले गए सात मैचों में विपक्षी टीमों को सिर्फ एक गोल करने का मौका दिया है. फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भी स्पेन की अभेद्य डिफेंस लाइन ने किलियन एम्बाप्पे जैसी मजबूत आक्रमण पंक्ति वाले खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया.
मैच के 22वें मिनट में स्पेन को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिन्ये ने स्पेनिश फारवर्ड यमाल पर डी-एरिया के भीतर फाउल कर दिया. रेफरी ने बिना देर किए स्पेन को पेनल्टी दे दी. स्टार खिलाड़ी मिकेल ओयार्जाबेल ने इस सुनहरे मौके को गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की और गेंद को नेट में डाल कर स्पेन को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिला दी. इस टूर्नामेंट में ओयार्जाबेल का यह 5वां गोल था. पहला हाफ इसी स्कोर पर समाप्त हुआ. उम्मीद थी कि 2018 की चैंपियन फ्रांस दूसरे हाफ में वापसी करेगी, लेकिन स्पेन के इरादे कुछ और ही थे.
दूसरे हाफ के 58वें मिनट में स्पेन ने एक और बेहतरीन मूव बनाया. डैनियल ओल्मो ने फ्रांस के डिफेंस को छकाते हुए पेड्रो पोरो की तरफ एक सटीक पास बढ़ाया. पोरो ने इस शानदार मौके का पूरा फायदा उठाया और बेहद शांत अंदाज में गोल दागकर स्पेन की बढ़त को 2-0 कर दिया. इसके बाद फ्रांस ने मैच में वापसी के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया, लेकिन स्पेन के अनुशासित और मुस्तैद डिफेंस के सामने उनकी हर रणनीति नाकाम साबित हुई.
2018 की विश्व विजेता और 2022 की उपविजेता रही फ्रांस की टीम इस पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में थी. उसने सेमीफाइनल से पहले छह मैचों में कुल 16 गोल दागे थे और सिर्फ दो गोल खाए थे. हालांकि, स्पेन के खिलाफ कोच डिडिएर डेसचैम्प्स की टीम अपनी लय खोती नजर आई. दूसरे हाफ में कई बड़े बदलावों के बावजूद फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा.
वर्ष 2010 में अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी जीतने वाली स्पेनिश टीम अब इतिहास रचने से महज एक कदम दूर है. न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में 20 जुलाई को होने वाले महामुकाबले में स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच 16 जुलाई को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा.
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