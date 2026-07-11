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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

क्वार्टर फाइनल में मिकेल मेरिनो ने रचा इतिहास, फीफ वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

Mikel Merino Record in FIFA world cup 2026: इस जीत के साथ मेरिनो ने फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है और इस मामले में वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 11, 2026, 05:57 PM IST

क्वार्टर फाइनल में मिकेल मेरिनो ने रचा इतिहास, फीफ वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

Mikel Merino (Photo IANS)

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स्पेन और बेल्जियम के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसे स्पेन ने 2-1 से अपने नाम किया है. इस मैच में स्पेन के लिए मिकेल मेरिनो जीत के हीरो रहे. उन्होंने सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर मैच के 88वें मिनट में गोल दागा और टीम को जीत दिलाई. इस जीत के साथ मेरिनो ने फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है और इस मामले में वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 

मेरिनो ने फीफा वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

मिकेल मेरिनो ने इस गोल के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. मेरिनो ने इससे पहले राउंड ऑफ 16 मैच में पुर्तगाल के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी बतौर सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी विजयी गोल किया था. वहीं, बेल्जियम के खिलाफ भी उन्होंने यही कारनामा दोहराया है. मेरिनो एक वर्ल्ड कप के दो नॉकआउट मैचों में सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इसके साथ ही वो स्पेन के लिए फीफा वर्ल्ड कप में 80 मिनट के बाद दो मुकाबलों में विजयी गोल दागने वाले भी पहले खिलाड़ी बने हैं.

FIFA 2026

स्पेन ने इस वर्ल्ड कप में अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से मेरिनो को सिर्फ एक मैच में ही शुरुआती इलेवन में जगह मिली थी. वो बतौर सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी पांच मैचों में मैदान पर उतर चुके हैं और उन्होंने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है. बेल्जियम के खिलाफ स्पेन ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. मैच के 30वें मिनट में स्पेन के लिए पहला गोल फैबियन रुइज ने दागा. यामल के बेहतरीन रन के बाद पेड्रो पोरो ने बॉक्स में लो क्रॉस दिया, लेकिन डैनी ओल्मो के शॉट को बेल्जियम के गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ रोकने में नाकाम रहे. हालांकि, रिबाउंड पर रुइज ने शानदार शॉट लगाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया.

86वें मिनट में बदला मैच का समीकरण

बता दें कि बेल्जियम ने पहले हाफ में ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया था. 42वें मिनट में बेल्जियम के लिए चार्ल्स डी केटेलेयर ने मैच का पहला गोल किया. उन्होंने टिमोथी कास्टेग्ने के जबरदस्त क्रॉस पर हेडर की मदद से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया. 85 मिनट तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा और मुकाबला अतिरिक्त समय में जाता हुआ दिख रहा था.लेकिन फिर 86वें मिनट में स्पेन के कोच ने मिकेल मेरिनो को मैदान पर उतारा और उन्होंने दो मिनट बाद ही गोल करते हुए स्पेन को सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया. सेमीफाइनल में स्पेन की भिड़ंत अब मंगलवार को फ्रांस से होगी.

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