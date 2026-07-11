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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

'फ्रांस को स्पेन से डरना चाहिए...' सेमीफाइनल मुकाबले से पहले लामिन यामल ने एम्बाप्पे की टीम को दी चेतावनी

Lamine Yamal Warns France: स्पेन को सेमीफाइनल मुकाबला फ्रांस के खिलाफ खेलना है, जिससे पहले टीम के स्टार खिलाड़ी लामिन यामल ने फ्रांस को खुली चुनौती दे दी है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 11, 2026, 04:42 PM IST

'फ्रांस को स्पेन से डरना चाहिए...' सेमीफाइनल मुकाबले से पहले लामिन यामल ने एम्बाप्पे की टीम को दी चेतावनी

Lamine Yamal Warns France (Photo IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियन को 2-1 से हरा दिया है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. साल 2010 के बाद पहली बार स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है. हालांकि, अब स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा, जिससे पहले टीम के स्टार खिलाड़ी लामिन यामल ने फ्रांस को खुली चुनौती दे दी है. उनका कहना है कि फ्रांस को स्पेन से डरना चाहिए. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है. 

स्पेन की फ्रांस को खुली चुनौती

लामिन यामल ने फ्रांस को चेतावनी देते हुए कहा, "हम इस मैच को लेकर बहुत उत्साहित हैं. मुझे लगता है कि इस समय टूर्नामेंट की दो सबसे मजबूत टीमें आमने-सामने होंगी. हम उसी अंदाज में खेलेंगे, जैसा हमेशा खेलते आए हैं. हमें भरोसा है कि हमारा खेल हमें जीत दिला सकता है. अगर किसी टीम को डरना चाहिए तो वो फ्रांस है, क्योंकि हमने उन्हें पहले भी हराया है."

FIFA 2026

फ्रांस को सेमीफाइनल हरा चुकी है स्पेन

साल 2024 में यूरो टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला स्पेन और फ्रांस के बीच खेला गया था, जिसे स्पेन ने 2-1 से अपने नाम किया था. इस मैच में 16 साल के लामिन यामल ने शानदार गोल किया था. उसके बाद डैनी ओल्मो ने अपने गोल के जरिए स्पोन को फाइनल जिताकर यूरोपिय चैंपियन बनाया था. यामल ने कहा, "मैंने यूरो में भी सिर्फ एक गोल किया था, लेकिन हमने ट्रॉफी जीती थी. अगर टीम लगातार जीतती रहे तो मैं खुश हूं. मेरे लिए टीम सबसे पहले है."

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फ्रांस के खिलाफ फिर कोई यादगार गोल करना चाहेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "उम्मीद है कि ऐसा फिर होगा. मैं जरूर ऐसा करना चाहूंगा. हमें किसी से डर नहीं लगता. हमने पिछले दो मुकाबलों में फ्रांस को हराया है. हम यहां सिर्फ सेमीफाइनल खेलने नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप जीतने आए हैं. हम फ्रांस का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे डरते नहीं हैं. मुझे लगता है कि इस समय दुनिया की दो सबसे बेहतरीन टीमें आमने-सामने हैं और अगर किसी को डरना चाहिए, तो वो फ्रांस है."

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