'हम हर तरफ से परफेक्ट हैं...' फीफ वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने के बाद स्पेन का बेबाक बयान

Spain vs Austria: जीत के बाद स्पेन के हेड कोच लुइस डे ला फुएंते बेबाक बयान दिया है. उनका मानना है कि उनकी टीम का प्रदर्शन परफेक्ट है, जिसके बाद स्पेनिश कोच का बयान वायरल हो गया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबलों में स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें स्पेन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. इस जीत के बाद स्पेन के हेड कोच लुइस डे ला फुएंते बेबाक बयान दिया है. उनका मानना है कि उनकी टीम का प्रदर्शन परफेक्ट है, जिसके बाद स्पेनिश कोच का बयान वायरल हो गया है और इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा है.

स्पेनिश कोच का बेबाक बयान

'सिन्हुआ' के अनुसार, स्पेन के हेड कोच लुइस डे ला फुएंते ने मैच के बाद कहा, "बड़ी टीमें तब सामने आती हैं, जब उनकी मौजूदगी की जरूरत होती है. मुझे लगता है कि आज हमने एक शानदार मैच देखा है. मैं खुश हूं, क्योंकि हर तरह से हम लगभग परफेक्ट रहे. लेकिन हमें सुधार करते रहना होगा. अब हर मैच बहुत मुश्किल होने वाला है." क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए स्पेन का सामना अब पुर्तगाल से 7 जुलाई को होगा.

कोच ने मिकेल ओयारजाबल की खास तारीफ करते हुए कहा, ओयारजाबल ने वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में दो गोल करके इतिहास रच दिया है. वो 1986 के बाद पहले स्पेनिश खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने नॉकआउट मैच में एक से ज्यादा गोल किए हैं. इस टूर्नामेंट में ओयारजाबल अब तक चार गोल कर चुके हैं और सऊदी अरब के खिलाफ ग्रुप मैच में भी उन्होंने दो गोल किए थे.

उनाई साइमन पर क्या कहा?

डे ला फुएंते ने ओयारजाबल को एक बेहतरीन खिलाड़ी बताते हुए कहा, वो बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन साथ ही बेहद साधारण और जमीन से जुड़े इंसान भी हैं. यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. इस मैच में स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने भी बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार 519 मिनट तक बिना गोल खाए खेलने का रिकॉर्ड बनाया. इसके साथ ही उन्होंने 1990 में इटली के गोलकीपर वाल्टर जेंगा के 517 मिनट के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. साइमन की ये लगातार पांचवीं क्लीन शीट थी, जिसकी शुरुआत वर्ल्ड कप 2022 में हुई थी. उनकी शानदार गोलकीपिंग ने स्पेन के डिफेंस को बेहद मजबूत बना दिया है.

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