फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान उनाई साइमन का बड़ा कीर्तिमान, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे स्पेन ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है. हालांकि, स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन के लिए ये मुकाबला ऐतिहासिक बन गया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे स्पेन ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है. हालांकि, स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन के लिए ये मुकाबला ऐतिहासिक बन गया है. क्योंकि इस दौरान उन्होंन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है और 36 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. इसके साथ ही साइमन का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हो गया है. आइए जानते हैं कि स्पेन के दिग्गज गोलकीपर ने कौनसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम किया है और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में क्यों दर्ज हुआ है.

उनाई साइमन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए सबसे लंबे समय तक क्लीन शीट रखने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दो वर्ल्ड कप को मिलाकर साइमन ने कुल 5 मुकाबलों में कोई गोल नहीं खाया है, जो नया रिकॉर्ड भी है. उनाई साइमन ने अपनी इस खास उपलब्धि के साथ ही 36 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. दो वर्ल्ड कप को मिलाकर साइमन अब तक 519 मिनट तक विपक्षी टीमों के हर हमले को नाकाम किया है.

इससे पहले ये रिकॉर्ड इटली के महान गोलकीपर वाल्टर जेंगा के नाम था, जिन्होंने 1990 वर्ल्ड कप में 517 मिनट तक गोल नहीं खाया था. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस उपलब्धि की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि स्पेन के उनाई साइमन ने वर्ल्ड कप मैचों में लगातार 519 मिनट तक गोल नहीं खाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है.

लगातार दो वर्ल्ड कप नहीं लगने दिए गोल

साइमन का ये रिकॉर्ड दो वर्ल्ड कप को मिलाकर हासिल किया है. 2026 वर्ल्ड कप में उन्होंने केप वर्डे, सऊदी अरब, उरुग्वे और ऑस्ट्रिया के खिलाफ कुल 360 मिनट तक क्लीन शीट रखी. इससे पहले 2022 में हुए कतर वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 159 मिनट तक कोई गोल नहीं खाया था. हालांकि, 2022 में स्पेन का सफर राउंड ऑफ 16 में मोरक्को के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में खत्म हो गया था, लेकिन 120 मिनट के खेल में साइमन ने कोई गोल नहीं होने दिया था, जो उनके मजबूत प्रदर्शन को दिखाता है.

उनका आखिरी बार वर्ल्ड कप में गोल 2022 में जापान के खिलाफ आया था, जब एओ तनाका ने 51वें मिनट में गोल किया था. इसके बाद से साइमन लगातार गोल रोकते आ रहे हैं. इस उपलब्धि से पहले ही साइमन ने स्पेन के पूर्व दिग्गज गोलकीपर इकर कैसिलास का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था. कैसिलास ने 2010 और 2014 वर्ल्ड कप में लगातार 476 मिनट तक क्लीन शीट रखी थी.

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