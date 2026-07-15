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स्पोर्ट्स

'पूरी टीम अगर एकजुट होकर...' फाइनल में पहुंचने के बाद स्पेन के कोच ने बताई जीत की वजह, पढ़ें क्या कहा

Luis de la Fuente Statement: फ्रांस के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने जीत की वजह बताई है. उनका मानना है कि उनकी टीम ने मुकाबले में एकजुट होकर खेला और टीम को जीत मिली.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 15, 2026, 04:38 PM IST

'पूरी टीम अगर एकजुट होकर...' फाइनल में पहुंचने के बाद स्पेन के कोच ने बताई जीत की वजह, पढ़ें क्या कहा

Luis de la Fuente Statement (Photo ESPN)

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स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. फाइनल में स्पेन का मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल जीतने वाली टीम से होगा, जो इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाना है. फ्रांस के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने जीत की वजह बताई है. उनका मानना है कि उनकी टीम ने मुकाबले में एकजुट होकर खेला और टीम को जीत मिली. करीब 16 साल बाद एक बार फिर स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है. 

चार सालों से थी इसकी तैयारी

मैच के बाद स्पेन के कोच डे ला फुएंते ने कहा, "हमने लगभग चार साल पहले एक सोच के साथ काम शुरू किया था और पूरे समय उसी पर भरोसा बनाए रखा. आज हम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक फ्रांस के खिलाफ खेले, लेकिन उनके सामने दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम थी. हमारे खिलाड़ियों ने हर दिन अपनी मेहनत, समर्पण, एकजुटता और प्रतिभा का परिचय दिया है."

उन्होंने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा, "हमने 2010 वाले वर्ल्ड कप जैसा उत्साह और विश्वास फिर से हासिल कर लिया है. हमारी टीम का जज्बा इस बात से समझा जा सकता है कि जो खिलाड़ी सेमीफाइनल में नहीं खेले, वो भी मैच खत्म होने के बाद अभ्यास करने के लिए मैदान पर रुके रहे. यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है."

FIFA 2026

स्पेन के राजा फेलिप षष्ठम ने टीम को दी बधाई

डे ला फुएंते ने कहा, "ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राजा ने हमें फोन किया और हमारा हौसला बढ़ाया. आज पूरे देश में लोग हमारी जीत का जश्न मना रहे हैं. हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें खुशी दें. मुझे इस पीढ़ी के खिलाड़ियों पर गर्व है, क्योंकि वो सिर्फ अच्छे फुटबॉलर ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और मूल्यों से भी लोगों के लिए मिसाल हैं."

उन्होंने कहा, "हम हर मैच के साथ बेहतर होते गए हैं. हमारा लक्ष्य था कि सबसे महत्वपूर्ण मुकाबलों के समय हम अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हों और मुझे लगता है कि हमने ये हासिल कर लिया है. लंबे और कठिन सीजन के बाद हमारी टीम सही समय पर पूरी तरह तैयार है. फ्रांस दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, लेकिन हमने अनुशासन और टीमवर्क के दम पर उनके शॉट्स को रोका. जब पूरी टीम एकजुट होकर खेलती है, तब उसे हराना बेहद मुश्किल हो जाता है."

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