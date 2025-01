पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में बाबर आजम ने धमाकेदार वापस की. बाबर ने एक ही दिन में दो अर्धशतक जड़े. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 81 रन की पारी खेलकर आलोचकों को बता दिया कि उनका बल्ला अभी खामोश नहीं है. बाबर ने कप्तान शान मसूद के साथ बड़ी साझेदारी की. जिसकी बदौलत तीसरे दिन रविवार को फॉलोऑन के बाद पाकिस्तान ने एक विकेट गंवाकर 213 रन बनाए.

इस मैच में कप्तान शान मसूद और बाबर आजम की जोड़ी ने एक और कारनामा कर दिखाया है. उनकी पार्टनशिप ने इमरान फरहत और तौफीक उमर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. शान और बाबर ने पहले विकेट के लिए 205 रन की साझेदारी की. जबकि इससे पहले इमरान फरहत और तौफीक उमर ने 2003 में पाकिस्तान के लिए 137 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप ओपनिंग की थी.

बता दें कि कप्तान शान मसूद 166 गेंद पर 102 रन बनाकर खेल रहे हैं. तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने से कुछ पहले बाबर आजम को पवेलियन लौटा दिया. स्टंप उखड़ने के समय मसूद के साथ नाइटवॉचमैन खुर्रम शहजाद 8 रन पर खेल रहे थे. पाकिस्तान को हालांकि पारी की हार से बचने के लिए अब भी 208 रन की जरूरत है, क्योंकि उसकी टीम दक्षिण अफ्रीका के 615 रन के जवाब में पहली पारी में 194 रन पर आउट हो गई थी.

.@babarazam258 and @shani_official become the first Asian opening pair to have a 200-plus partnership in South Africa 🤝



Babar is dismissed after a solid 81 🏏#SAvPAK pic.twitter.com/50Em4u6xri