एक तरफ जहां भारत में चल रहे आईपीएल में दुनियाभर के दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे है तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका टीम में खलबली मच गई है. साउथ अफ्रीका के हेड कोच रॉब वॉल्टर ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रॉब वॉल्टर के इस निर्णय से टीम को तगड़ा झटका लगा है. साउथ अक्रीका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसकी जानकारी 1 अप्रैल को दी गई है. हालांकि अभी वॉल्टर 30 अप्रैल तक टीम का साथ निभाएंगे. लेकिन उन्होंने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया?

टीम के अच्छे प्रदर्शन के पीछे रॉब का हाथ

दरअसल बीते कुछ सालों से साउथ अक्रीका की टीम अच्छा खेल रही थी. खास तौर पर उसने वनडे और टी20 फॉर्मेट में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी. टीम आईसीसी के भी कई टूर्नामेंटों में सबसे ऊपर रही है. हाल ही हुई चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अक्रीका की टीम सेमीफाइनल तक पहुची थी. वहीं 2024 में हुए टी-20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल तक पहुंची थी. लगातार टीम की अच्छे प्रदर्शन के पीछे हेड कोच रॉब वाल्टर की भूमिका थी. उन्हीं की शिक्षा दीक्षा में टीम अच्छा खेल रही थी.

Cricket South Africa (CSA) wishes to announce the resignation of the Proteas Men’s white-ball head coach, Rob Walter, effective 30 April 2025.



Walter has attributed his resignation to personal reasons, which CSA has accepted.



Walter, who has held the position since March… pic.twitter.com/IFeWGZ2U2T