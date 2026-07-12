25 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के मिडफील्डर जेडेन एडम्स का हुआ निधन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में थे टीम का हिस्सा

Jayden Adams Death: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच एक दुखद खबर सामने आई है. साउथ अफ्रीका फुटबॉल टीम के मिडफील्डर जेडेन एडम्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच एक दुखद खबर सामने आई है. साउथ अफ्रीका फुटबॉल टीम के मिडफील्डर जेडेन एडम्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. सिर्फ 25 साल की उम्र में एडम्स की मृत्यु हो गई है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एडम्स ने साउथ अफ्रीका के लिए सभी तीनों ग्रुप स्टेज मुकाबले खेले थे. उनकी टीम ने राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई भी किया था. कनाडा के खिलाफ नॉकआउट मैच में एडम्स को मौका नहीं मिला और टीम को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, उनके निधन के बाद पूरा खेल जगत शौक मना रहा है. उनके निधन के बाद साउछ अफ्रीका के खेल मंत्री गेटन मैकेंजी ने युवा खिलाड़ी की मौत पर शोक जताते हुए बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

खेल मंत्री ने जताया शोक

साउथ अफ्रीका के खेल, कला और संस्कृति मंत्री, गेटन मैकेंजी ने जेडेन एडम्स को लेकर कहा, "जेडेन एडम्स के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है. साउथ अफ्रीकी फुटबॉल ने अपने सबसे होनहार युवा टैलेंट में से एक को खो दिया है. हमारा देश उनके परिवार, टीम के साथियों और उन लाखों फैंस के साथ शोक मना रहा है, जिन्होंने उन्हें एक होनहार खिलाड़ी से एक बेहतरीन इंटरनेशनल खिलाड़ी बनते देखा था."

कैसे हुई एडम्स की मौत?

उन्होंने आगे कहा, "जेडेन की मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है. मैं मीडिया और फैंस से अपील करता हूं कि वो संयम और सहानुभूति बरतें और कयास लगाने से बचें. इस बेहद मुश्किल समय में उनके परिवार और मैमेलॉडी सनडाउन्स को निजता दी जानी चाहिए. कोई भी आधिकारिक जानकारी सही समय पर संबंधित पक्षों द्वारा दी जाएगी."

साथी प्लेयर ने भी दिया बयान

साउथ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर्स यूनियन ने भी एडम्स के निधन पर दुख जताते हुए कहा, "जेडेन ने हालही में 2026 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करते हुए गर्व, साहस और शानदार तरीके से देश की उम्मीदों को आगे बढ़ाया था. उनका निधन उनके परिवार, टीम के साथियों, क्लबों, फुटबॉल जगत और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है. साउथ अफ्रीकी फुटबॉल ने एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, खेल के एक समर्पित सेवक और एक ऐसी युवा जिंदगी को खो दिया है, जिसमें अभी बहुत कुछ करने की क्षमता थी."

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