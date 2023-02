साउथ अफ्रीका को लगा बड़ा झटका, 30 साल के इस धाकड़ बल्लेबाज ने अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा

Theunis De Bruyn Retirement: थ्यूनिस डी ब्रून ने साल 2017 में ही डेब्यू किया था और अब तक सिर्फ 13 टेस्ट और 2 टी20 मैच ही खेल पाए थे.

