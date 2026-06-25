FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Explained: अचानक क्यों कांपने लगती है धरती, ​पहले से क्यों नहीं लग पाता भूकंप आने का पता, जानिए इसकी वजह 

अचानक क्यों कांपने लगती है धरती, ​पहले से क्यों नहीं लग पाता भूकंप आने का पता, जानिए इसकी वजह

साउथ कोरिया को हराकर साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहस, पहली बार नॉकआउट स्टेज में बनाई जगह

साउथ कोरिया को हराकर साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहस, पहली बार नॉकआउट स्टेज में बनाई जगह

ये इजरायली हथियार बने भारतीय वायु सेना की सबसे बड़ी ताकत, कई गुना बढ़ गई Su-30MKI और MiG-29 क्षमता

ये इजरायली हथियार बने भारतीय वायु सेना की सबसे बड़ी ताकत, कई गुना बढ़ गई Su-30MKI और MiG-29 क्षमता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

साउथ कोरिया को हराकर साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहस, पहली बार नॉकआउट स्टेज में बनाई जगह

South Korea vs South Africa Football Match: साउथ अफ्रीका के लिए ये जीत यादगार बन गई है, क्योंकि इस जीत के साथ टीम ने राउंड ऑफ 32 में भी क्वालिफायर कर लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 25, 2026, 04:29 PM IST

साउथ कोरिया को हराकर साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहस, पहली बार नॉकआउट स्टेज में बनाई जगह

South Africa (Photo IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मुकाबला खेला गया था, जिसे अफ्रीका ने 1-0 से अपने नाम कर लिया है. साउथ अफ्रीका के लिए ये जीत यादगार बन गई है, क्योंकि इस जीत के साथ टीम ने राउंड ऑफ 32 में भी क्वालिफायर कर लिया है. हालांकि, फीफा के इतिहास में ऐसा पहली बार है, जब अफ्रीका ने नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है. आइए जानते हैं कि कोरिया के खिलाफ जीत का हीरो कौन रहा. 

कौन रहा जीत का हीरो? 

साउथ अफ्रीका की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो थापेलो मासेको रहे, जिन्होंने मैच का इकलौता गोल दागा. साउथ अफ्रीका ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और साउथ कोरिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया. शुरुआती मिनटों में ही मासेको ने एक जबरदस्त शॉट लगाया, लेकिन कोरिया के डिफेंडर ली गिह्युक बचाव करने में सफल रहे. इसके बाद एविडेंस मकगोपा और थालेंटे म्बाथा ने भी गोल करने का प्रयास किया, लेकिन साउथ कोरिया के गोलकीपर किम स्युंगग्यु ने दोनों ही बार बेहतरीन बचाव किया.

पहले हाफ में दोनों ही टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो सका. दूसरे हाफ में साउथ कोरिया ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और टीम ने आक्रामक खेल के बूते साउथ अफ्रीका के डिफेंस पर दबाव डालने का प्रयास किया. कोच हांग म्युंग-बो ने टीम में तीन बदलाव भी किए. स्टार खिलाड़ी सोनह्युंग-मिन को भी मौका दिया गया. हालांकि, साउथ कोरिया का ये दांव उल्टा पड़ गया. लेकिन फिर मैच के 63वें मिनट में मासेको गोल दाग दिया. 

FIFA 2026

मासेको ने भी रचा इतिहास

मासेको 22 साल और 225 दिन की उम्र में फीफा वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए गोल करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. जीत के बाद मासेको ने कहा, "ये अनुभव उनके लिए अविश्वसनीय और सपने जैसा है. फैंस का धन्यवाद करता हूं. उन्होंने टीम का पूरा साथ दिया और ये जीत उन सभी समर्थकों को समर्पित है. ये जीत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने टीम पर भरोसा किया, बल्कि उनके लिए भी है, जिन्होंने भरोसा नहीं किया."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से  

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement