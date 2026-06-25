साउथ कोरिया को हराकर साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहस, पहली बार नॉकआउट स्टेज में बनाई जगह

South Korea vs South Africa Football Match: साउथ अफ्रीका के लिए ये जीत यादगार बन गई है, क्योंकि इस जीत के साथ टीम ने राउंड ऑफ 32 में भी क्वालिफायर कर लिया है.

साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मुकाबला खेला गया था, जिसे अफ्रीका ने 1-0 से अपने नाम कर लिया है. साउथ अफ्रीका के लिए ये जीत यादगार बन गई है, क्योंकि इस जीत के साथ टीम ने राउंड ऑफ 32 में भी क्वालिफायर कर लिया है. हालांकि, फीफा के इतिहास में ऐसा पहली बार है, जब अफ्रीका ने नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है. आइए जानते हैं कि कोरिया के खिलाफ जीत का हीरो कौन रहा.

कौन रहा जीत का हीरो?

साउथ अफ्रीका की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो थापेलो मासेको रहे, जिन्होंने मैच का इकलौता गोल दागा. साउथ अफ्रीका ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और साउथ कोरिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया. शुरुआती मिनटों में ही मासेको ने एक जबरदस्त शॉट लगाया, लेकिन कोरिया के डिफेंडर ली गिह्युक बचाव करने में सफल रहे. इसके बाद एविडेंस मकगोपा और थालेंटे म्बाथा ने भी गोल करने का प्रयास किया, लेकिन साउथ कोरिया के गोलकीपर किम स्युंगग्यु ने दोनों ही बार बेहतरीन बचाव किया.

पहले हाफ में दोनों ही टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो सका. दूसरे हाफ में साउथ कोरिया ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और टीम ने आक्रामक खेल के बूते साउथ अफ्रीका के डिफेंस पर दबाव डालने का प्रयास किया. कोच हांग म्युंग-बो ने टीम में तीन बदलाव भी किए. स्टार खिलाड़ी सोनह्युंग-मिन को भी मौका दिया गया. हालांकि, साउथ कोरिया का ये दांव उल्टा पड़ गया. लेकिन फिर मैच के 63वें मिनट में मासेको गोल दाग दिया.

मासेको ने भी रचा इतिहास

मासेको 22 साल और 225 दिन की उम्र में फीफा वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए गोल करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. जीत के बाद मासेको ने कहा, "ये अनुभव उनके लिए अविश्वसनीय और सपने जैसा है. फैंस का धन्यवाद करता हूं. उन्होंने टीम का पूरा साथ दिया और ये जीत उन सभी समर्थकों को समर्पित है. ये जीत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने टीम पर भरोसा किया, बल्कि उनके लिए भी है, जिन्होंने भरोसा नहीं किया."

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