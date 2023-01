‘टीम के साथ न करो छेड़छाड़ वरना’ दादा ने World Cup 2023 से पहले कह दी Rahul Dravid, Rohit Sharma को बड़ी बात

भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी वर्ल्डकप साल 2011 में जीती थी जब एमएस धोनी एंड कंपनी ने फाइनल में श्रीलंका को हराया था.

sourav ganguly advice team india coah rahul dravid and rohit sharma to hold on same team till world cup 2023