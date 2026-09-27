एशियन गेम्स में सिर्फ 16 साल की उम्र में जीता था गोल्ड, ये हैं 5 सबसे कम उम्र के भारतीय मेडलिस्ट

Youngest Indian Athletes Who Won Medals in Asian Games: एशियन गेम्स में एक भारतीय एथलीट ने सिर्फ 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत लिया था और ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी भी बन गए थे.

एशियन गेम्स की शुरुआत साल 1951 में हुआ था और अब इसका 20वां संस्करण खेला जा रहा है. इस दौरान कई युवा भारतीय एथलीटों ने दमदार प्रदर्शन किया है. एशियन गेम्स में एक भारतीय एथलीट ने सिर्फ 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत लिया था और ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी भी बन गए थे. भले ही कोई इस उम्र में गोल्ड नहीं जीता हो, लेकिन ऐसे कई भारतीय एथलीट हैं, जिन्होंने 16 साल से भी कम उम्र में मेडल अपने नाम किया है. एशियन गेम्स के इतिहास में ऐसे 5 भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी उम्र को बौना साबित किया और दुनिया में भारत का नाम रौशन किया है. इस बार वैभव सूर्यवंशी भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं. 15 साल के वैभव के पास गोल्ड जीतने का पूरा मौका है. अगर टीम इंडिया क्रिकेट में गोल्ड जीत लेती है, तो वैभव सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर बन गए हैं.

पहले 15 फिर 18 साल की उम्र में मेडल जीतकर रचा इतिहास

भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में रविवार 27 सितंबर को 18 साल की उम्र में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. जूनियर वर्ल्ड चैंपियन अनाहत भारत की पहली विमेंस सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई हैं. उन्होंने फाइनल में मलेशिया की मौजूदा चैंपियन शिवसंगरी सुब्रमण्यम के हाथों 4-11, 4-11, 7-11 से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, वो गोल्ड से चूक गई, लेकिन उन्होंने सिल्वर जीतकर भी इतिहास रच दिया है.

इससे पहले उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में भी इतिहास रचा था. उन्होंने 15 साल 6 महीने और 16 दिन की उम्र में ब्रांज मेडल जीतकर इतिहास रचा था और अब वो एक बार फिर 18 साल की उम्र में सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया है. अनाहत सबसे कम उम्र में सिल्वर मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं.

ये हैं 5 सबसे कम उम्र के भारतीय मेडलिस्ट

संजना बाथुला (15 साल)

एशियन गेम्स 2023 में संजना बाथुला ने मेडल जीतकर इतिहास रचा था. दरअसल, उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में महिला 3000 मीटर रिले इवेंट में ब्रांज मेडल जीता था. इसके साथ ही एशियन गेम्स में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई थीं.

अनाहत सिंह (15 साल 6 महीना और 16 दिन)

एशियन गेम्स के इतिहास में भारत के लिए सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह हैं, जिन्होंने 15 साल 6 महीना और 16 दिन की उम्र में ब्रांज मेडल अपने नाम किया था. उन्होंने ये मेडल महिला टीम इवेंट में जीता था और भारत के लिए सबसे कम उम्र में एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गईं.

शार्दुल विहान (15 साल 7 महीने और 12 दिन)

शार्दुल विदान ने एशियन गेम्स 2018 में 16 साल 7 महीना और 12 दिन की उम्र में मेदल जीतकर इतिहास रचा था. हालांकि. ये शार्दुल के लिए काफी खास पदक था. क्योंकि शार्दुल सबसे कम उम्र में सिल्वर जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे. शार्दुल ने 2018 में मेंस डबल ट्रैप इवेंट पदक अपने नाम किया था.

सौरभ चौधरी (16 साल 3 महीने और 9 दिन)

सौरव चौधरी एक खास नाम है, क्योंकि वो इकलौते एथलीट हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता है. सौरभ ने 16 साल 3 महीने और 9 दिन की उम्र में एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता था. उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ये कारनामा किया था. हालांकि, सौरभ के अलावा कोई भी खिलाड़ी इस उम्र में गोल्ड नहीं जीत सका है. पिछले 8 सालों से उनका ये रिकॉर्ड कायम है.

अनाहत सिंह (18 साल)

लिस्ट में आखिरी नाम अनाहत सिंह का है. उन्होंने 2023 में 15 साल की उम्र में ब्रांज जीता था. वहीं, अब एशियन गेम्स 2026 में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है. इसके साथ ही वो इकलौती भारतीय एथलीट बन गई हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र में दो बार मेडल अपने नाम किया है. इसके अलावा, अनाहत सबसे कम उम्र में सिल्वर जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं.

एशियन गेम्स 2026 के 5 सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी

एशियन गेम्स 2026 में भी कई भारतीय एथलीट हैं, जो भारत को मेडल दिलाकर इतिहास रच सकते हैं. इस लिस्ट में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का भी है. 15 साल के वैभव क्रिकेट में गोल्ड जीत सकते हैं. इसके अलावा, तिरंदाज प्रितिका प्रदीप का नाम है, जिनकी उम्र 17 साल है. टेबल टेनिस प्लेयर सिंड्रेला दास की उम्र 17 साल है, जो भारत के लिए एशियन गेम्स में दमदार प्रदर्शन कर सकती हैं. वहीं, अनाहत सिंह स्क्वैश प्लेयर 18 साल की उम्र में हिस्सा लिया है. हैमर थ्रो अनुष्का यादव ने 18 साल की उम्र में हिस्सा लिया है.