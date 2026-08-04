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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

23 साल की उम्र में LoC पर लैंडमाइन ब्लास्ट में गंवाया पैर, 14 साल बाद इंडियन आर्मी का सूबेदार बना वर्ल्ड चैंपियन

Soman Rana Wins Gold in CWG 2026: पैरा एथलीट सोमन राणा ने पैरा-एथलेटिक्स में मेंस शॉट पुट F57 में सबसे लंबा थ्रो किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. सोमन की कहानी काफी दर्दनाक है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 04, 2026, 07:56 PM IST

23 साल की उम्र में LoC पर लैंडमाइन ब्लास्ट में गंवाया पैर, 14 साल बाद इंडियन आर्मी का सूबेदार बना वर्ल्ड चैंपियन

soman rana (Photo X) 

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत 23 जुलाई को हुई थी, जिसका समापन 2 अगस्त को हुआ. इन 11 दिनों के खेल में भारत ने दमदार प्रदर्शन किया है और 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रांज समेत 39 मेडल अपने नाम किए. लेकिन इन सब में सबसे चर्चित नाम पैरा एथलीट सोमन राणा रहे, जिन्होंने पैरा-एथलेटिक्स में मेंस शॉट पुट F57 में सबसे लंबा थ्रो किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. सोमन की कहानी काफी दर्दनाक है, क्योंकि वो एक एथलीट बनने से पहले इंडियम आर्मी में थे, जहां उन्होंने अपना पैर गंवा दिया था. आइए जानते हैं कि इंडियन आर्मी के सूबेदार वर्ल्ड चैंपियन कैसा बना.

कॉमनवेल्थ गेम्स में किया दमदार प्रदर्शन

16 जनवरी, 1983 में जन्मे सोमन राणा ने पैरा एथलेटिक्स मेंस शॉटपुट F57 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रौशन किया. सोमन ने इवेंट में 13.28 मीटर लंबा थ्रो किया और अपने हमवतन शुभम जुयाल से आगे निकल गए. जुयाल ने 13.08 का थ्रो किया था. इसके साथ ही सोमन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना गोल्ड मेडल पक्का किया और इसका श्रेय इंडियन आर्मी को दिया. 

लैंडमाइन ब्लास्ट में गंवाया पैर

सोमन राणा का बचपन से ही आर्मी में जाने का शौक था. उन्होंने फिल्म बॉर्डर से प्रेरणा ली. फिर साल 2000 में सोमन ने भारतीय सेना की असम रेजिमेंट जॉइन किया. हालांकि, उनकी पहली ही पोस्टिंग जम्मू-कश्मीर में मिली, जिसके बाद उनकी किस्मद पूरी तरह बदल गई. 1 दिसंबर, 2007 उनकी जिंदगी का सबसे खराब दिन. उस साल जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादी विरोध अभियान चल रहा था, तभी लैंडमाइन विस्फोट हुई, जिसकी चपेट में सोमन आ गए और उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा. इस दर्दनाक हादसे के बाद किसी भी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी. लेकिन सोमन ने पैर गंवाने के बाद भी हार नहीं मानी. 

14 साल बाद फिर बदली किस्मत

सोमन राणा अपना आर्टिफिशियल पैर बनवाने पुणे के आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पहुंच गए. उन्होंने इसी सेंटर में चलना भी सीखा था. इस दौरान उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ टेबल टेनिस खेलना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें खेलता देख हॉस्पिटल के अधिकारियों ने सलाह दी कि वो पैरा स्पोर्ट्स में जा सकते हैं. उसके बाद उन्होंने पैरा एथलीट कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों से हुई, जिसके बाद उन्होंने सोमन को शॉटपुट खेलने की सलाह दी. 

पहले ही टूर्नामेंट में जीत लिया था गोल्ड

सोमन राणा ने पैरा स्पोर्ट्स में कड़ी मेहनत की और अपने पहले ही टूर्नामेंट में गोल्ड जीत लिया. कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद साल 2017 में सोमन ने राष्ट्रीय पैरा खेलों में हिस्सा लिया. इस टूर्नामेंट में सोमन ने गोल्ड मेडल जीता. गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने चीन में अपना पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, जिसमें उन्होंने ब्रांज मेडल अपने नाम किया. उसके बाद से सोमन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चीन, मोरक्को, जापान, फ्रांस और दुनिया के कई कोनों में भारत का नाम रौशन किया. 

25 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं सोमन

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने के अलावा सोमन राणा ने अपने करियर में कई मेडल जीते हैं. उन्होंने पैरा एशियन गेम्स 2022 में ब्रांज मेडल जीता था. हालांकि, 2024 पेरिस ओलंपिक में सोमन ने ब्रांज अपने नाम किया. हालांकि, उनके नाम आज 25 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल हैं और अब वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर-1 एथलीट भी हैं. 

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