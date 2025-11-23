Smriti Mandhana Wedding: क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ी, पलाश मुच्छल संग आज होने थे 7 फेरे, शादी टली

Smriti Mandhana and Palash Muchhal wedding: स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की आज शादी होने वाली थी. दोनों 7 फेरे लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले क्रिकेटर के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से शादी टाल दी गई.

Smriti Mandhana Wedding: वर्ल्ड चैम्पियन और टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई है. बताया जा रहा है कि उनके पिता को हार्ट अटैक आया है. जिसकी वजह से शादी पोस्टपोन कर दी गई है. बता दें कि स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे. दोनों 7 फेरे लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले क्रिकेटर के पिता की तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में उनको एंबुलेंस से अस्पातल में भर्ती कराया गया है.