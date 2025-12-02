7 दिसंबर को होगी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी? भाई श्रवण ने बता दी सारी सच्चाई

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिशियन पलाश मुच्छल की शादी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हैं. अब 7 दिसंबर की नई तारीख सामने आई है, जिसे लेकर स्मृति मंधाना के भाई पलाश मुच्छल ने बड़ा अपडेट दिया है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना और म्यूजिशियन पलाश मुच्छल की शादी को लेकर लगातार अफवाहें फैल रही हैं. बताते चलें, कुछ दिनों पहले मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उनकी शादी अचानक टाल दी गई थी. इसके बाद से सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे सामने आ रहे हैं. अब चर्चा है कि यह जोड़ी 7 दिसंबर को शादी कर सकती है, लेकिन परिवार की तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

श्रवण मंधाना ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए, स्मृति मंधाना के भाई श्रवण मंधाना ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है. उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें ऐसी किसी नई तारीख की जानकारी नहीं है और शादी फिलहाल स्थगित ही है. इससे फैन्स के बीच और भी सवाल खड़े हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, शादी पहले सांगली में होने वाली थी, लेकिन उसी सुबह स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस कारण परिवार ने तुरंत शादी रोकने का फैसला लिया. कुछ ही देर बाद पलाश की तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें भी अस्पताल ले जाना पड़ा. उनकी मां ने बताया कि उन्हें IV सपोर्ट पर रखा गया और कई टेस्ट हुए.

यह भी पढ़ें: PMO: प्रधानमंत्री कार्यालय का बदला नाम, जानें अब किस नई पहचान से जाना जाएगा; राजभवन को भी मिला नया नाम

फैन्स सच जानने का इंतजार कर रहे हैं

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया. कुछ पोस्ट्स और स्क्रीनशॉट वायरल हुए, जिनमें दावा किया जा रहा था कि शादी रुकने की असली वजह रिश्‍ते में तनाव है. जब लोगों ने देखा कि स्मृति ने सोशल मीडिया से पलाश के साथ कई पोस्ट हटा दिए हैं, तो अटकलें और बढ़ गईं. दरअसल, इस मामले में दो कोरियोग्राफर्स नंदिका द्विवेदी और गुलनाज खान का नाम भी आया, लेकिन दोनों ने इन आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि उनका पलाश से कोई निजी संबंध नहीं है. हालांकि, अब तक दोनों परिवारों ने शादी की नई तारीख या रिश्ते की स्थिति पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. इसी कारण यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और फैन्स सच जानने का इंतजार कर रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से