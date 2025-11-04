FacebookTwitterYoutubeInstagram
SIR को लेकर ममता का BJP पर निशाना, कहा- वोटर लिस्ट झूठी है तो सरकार भी झूठी है

सिंगल हैं या मैरिड? जानें ICC वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर का Relationship Status

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को अपना पहला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया. पूरे देश में जश्न का माहौल है, ऐसे में क्रिकेट फैन्स के मन में सवाल आ रहा है कि टीम इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर शादीशुदा हैं या नहीं? लोग उनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं.

जया पाण्डेय

Updated : Nov 04, 2025, 06:30 PM IST

सिंगल हैं या मैरिड? जानें ICC वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर का Relationship Status

Harmanpreet Kaur

2 नवंबर 2025 भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक स्वर्णिम तारीख बन गई. इस दिन भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीता. नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया. भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद कैप्टन हरमनप्रीत कौर की खूब चर्चा हो रही है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? क्या वह सिंगल हैं या शादीशुदा?

हरमनप्रीत ने कब क्रिकेट की दुनिया में रखा कदम?

1989 में पंजाब में खिलाड़ी हरमंदर सिंह भुल्लर के घर जन्मी हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट की प्रेरक शक्ति रही हैं. उन्होंने ज्ञान ज्योति स्कूल अकादमी क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है. इसके बाद उन्होंने 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया. 4,300 से ज़्यादा वनडे रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अविस्मरणीय 171* रन के साथ वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम की आधारशिला रही हैं. कप्तान के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस को 2023 और 2025 में दो विश्व कप खिताब दिलाए और फिर देश को पहला आईसीसी वर्ल्ड कप दिलाया.

हरमनप्रीत कौर का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है?

भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशंसक इस प्रसिद्ध कप्तान के निजी जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. 36 साल की हरमनप्रीत कौर ने अभी तक शादी नहीं की है. वह अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट ही रखना पसंद करती हैं और अब तक उन्होंने डेटिंग या रिश्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

वर्ल्ड कप फाइनल से पहले उनके नए टैटू ने फैंस का काफी ध्यान खींचा था जिसमें एक ज्यामितीय मंडल, सूर्य और  संस्कृत वाक्यांश अहम् ब्रह्मास्मि जिसका मतलब है कि मैं ब्रह्मांड हूं नजर आया. यह टैटू उनकी आध्यात्मिक यात्रा और शक्ति का प्रतीक है.

