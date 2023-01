Shubman Gill IND v NZ: 6,6,6 और Shubman Gill ने रोहित शर्मा, ईशान किशन को पछाड़ा, 23 की उम्र में बनाया World Record

Shubman Gill 200 Youngest Cricket to hit Double Century: शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है और एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए हैं.

Shubman Gill 200 becomes youngest cricketer to hit century in odi