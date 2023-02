Shubman Gill के साथ डेट का था प्लान पर अर्शदीप सिंह ने भरे मैदान पर ऐसे तोड़ा लड़की का दिल, देखें वीडियो

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले के दौरान एक लकड़ी ने शुभमन गिल के साथ टिंडर मैच का प्लेकार्ड दिखाया था.

shubman gill tinder date with girl video viral know how arshdeep singh break heart ind vs nz t20