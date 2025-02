चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल ने रनों की बारिश कर दी है. उन्होंने 2 लगातार अर्धशतक के बाद शतकीय पारी खेली. इसी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है.

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में शुभमन गिल ने धमाकेदार शतक जड़ दिया है. वो पहले मैच में ऐसा करने से चूक गए हैं. गिल के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम काफी खास रहा है. उन्होंने इस मैदान पर कई बेहतरीन पारियां खेली हैं. तीसरे वनडे में शुभमन ने 95 गेंदों पर शतकीय पारी खेली. ये उनके वनडे करियर का 7वां शतक है.

आप को बता दें कि इस प्रारुप में गिल के बल्ले से पूरे 507 दिनों के बाद सेंचुरी निकली हैं. उन्होंने पिछला शतक 24 सितंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा था.

गिल ने तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़कर रिकॉर्ढ की झड़ी लगा दी. शुभमन भारत के पहले खिलाड़ी बन गए. जिनके बल्ले से तीनों प्रारुप में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शतक जड़ा हो. शुभमन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 7 शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. उन्होंने इस कारनामे को पूरा करने के लिए सिर्फ 50 वनडे मैच लिए हैं. इसके साथ ही वो अपने 50वें वनडे में शतक जड़ा है.

Gill's favourite venue!



Shubman Gill's Hundreds in Ahmedabad



126* vs NZ, 2023 (T20I)

128 vs AUS, 2023 (Test)

101 vs SRH, 2023 (IPL)

129 vs MI, 2023 (IPL)

104 vs CSK, 2024 (IPL)

103* vs ENG, 2025 (ODI)#INDvsENG pic.twitter.com/2GclI47dIt February 12, 2025

87 & 60 in the first two ODIs respectively and a fine HUNDRED in the third for Shubman Gill👏



A fine fine knock 🔥#INDvsENG pic.twitter.com/wChY76muDr — Cricket.com (@weRcricket) February 12, 2025

At a canter!



Fastest to 2500 runs in ODIs



50 innings - Shubman Gill (IND)

51 innings - Hashim Amla (SA)

52 innings - Imam Ul Haq (PAK)

56 innings - Viv Richards (WI)

56 innings - Jonathan Trott (ENG)#INDvsENG pic.twitter.com/cS6C3I1IVe — Cricket.com (@weRcricket) February 12, 2025

शुभमन गिल के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2500 रन बनाने का रिकॉर्ढ दर्ज हो गया है. गिल ने यहां तक पहुंचाने के लिए 50 पारी ली थी. वही हाशिम अमला ने 2500 रन बनाने के लिए 51 पारी खेली थी. गिल 50 वनडे मैच में 2587 रन बना चुके हैं.



ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.