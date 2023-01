Shubman Gill के सामने लगे 'सारा सारा' के नारे, फैंस ने पूछा Sara Tendulkar या Sara Ali Khan, Video

शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 208 रन की पारी खेली और वह दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के 8वें क्रिकेटर बन गए हैं.

shubman gill sara tendulkar or sara ali khan fans chant sara-sara in viral vide from india vs sl odi