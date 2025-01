भारत के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले धमाकेदार शतक जड़कर. रोहित और गंभीर की टेंशन को कम कर दिया है. गिल ने ऐसे समय पर धमाकेदार शतक ठोका. जब टीम मुश्किल हालात में फंसी हुई थी. शुभमन ने अपनी पारी में चौके और छक्कों को झड़ी लगा दी.

पंजाब की टीम पहली पारी में 55 रन पर ऑलआउट हो गई थी. जिसमें शुभमन सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे. गिल काफी लंबे समय से रन नहीं बना रहे थे. जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट परेशान नजर आ रहा था. लेकिन गिल के शतक से सबको राहत मिली है.

शतक के बाद भी हार गई पंजाब

पंजाब की टीम कर्नाटक के खिलाफ मुकाबले की पहली पारी में सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट हो गई थी. जिसकी बाद कर्नाटक ने 475 रन बना दिए. जिसकी वजह से पंजाब के खिलाफ 420 रनों की लीड मिल गई थी.

