Shubman Gill या KL Rahul कौन करेगा ओपनिंग? बड़ी बहस पर लगा विराम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका

IND vs AUS Test series 2023: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में राहुल या शुभमन गिल में से किसे मिलेगा मौका? हरभजन सिंह ने किया साफ.

IND vs AUS Test Series: KL Rahul or Shubman Gill who will open