भारत के स्टार युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने रणजी ट्रॉफी में शतक जड़कर फॉर्म में वापसी कर ली है. उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ मैच में शतक जड़ा था. शुभमन इससे पहले खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. उनके बल्ले से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बिल्कुल भी रन देखने को नहीं मिले थे.



जिसकी वजह से भारतीय टीम की टेंशन बढ़ी हुई थी. लेकिन उनके शतक के बाद सबने राहत की सांस ली है. हालांकि इसपर ही रुकने को राजी नहीं है. वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कड़ी मेहनत में जुटे हुए हैं.

वीडियो हो रहा वायरल

भारत को ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जी तोड़ मेहनत में जुटे हुए हैं. दरअसल शुभमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो अकेले स्टेडियम में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. गिल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले अपनी फिटनेस पर खूब मेहनत कर रहे हैं.

Shubman Gill started warm-up for upcoming ODi series Vs England and for champions trophy



Shubman THE RULE 🔜#ShubmanGill pic.twitter.com/g3G6OLYpUG