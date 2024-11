भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल अपनी उम्र को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि गिल ने बीसीसीआई के साथ फ्रॉड किया है और अपनी असली उम्र छुपाई है. इससे पहले बीसीसीआई ने केकेआर के स्टार बल्लेबाज नितीश राणा अपनी असली उम्र छुपाने के चक्कर में सस्पेंड किया था. वहीं अब गिल भी चर्चा में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि गिल और उनकी बहन शहनील गिल में सिर्फ 3 महीने का अंतर है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इसकr पूरी सच्चाई क्या है.

शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 में हुआ था. शुभमन गिल की एक बहन भी है, जिनका नाम शहनील गिल है. शहनील गिल का जन्म 16 दिसंबर 1999 में हुआ था. हालांकि अब एक पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें भारतीय क्रिकेट पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी उम्र में धोकाधड़ी की है. क्योंकि दोनों भाई-बहन की उम्र में सिर्फ 3 महीने का अंतर है.

