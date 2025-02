भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला गया. जहां भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त दे दी. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने कमाल की पारी खेली.

जिसकी काफी चर्चा हो रही है. अय्यर काफी समय से टीम से बाहर चल रहे थे. नागपुर में अय्यर ने 36 गेंदों पर 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. हालांकि मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने ऐसा बयान दे दिया. जिससे हर कोई हैरान रह गया.

पहले वनडे में नहीं मिलने वाली थी जगह

नागपुर वनडे खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर ने ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए बोले कि मैं पहले इस मैच को नहीं खेलने वाला था. इस लिए मैं कल रात एक फिल्म देख रहा था और सोचा था कि देर तक जागकर मूवी को पूरी देख लूंगा.

Shreyas Iyer wasn’t part of the original playing XI; came in for an injured Virat Kohli 😳#INDvENG pic.twitter.com/saiwxKr5Ga