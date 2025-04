पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) आईपीएल 2025 में छाए हुए हैं. उनकी कप्तानी में टीम अच्छा खेल रही है. अंक तालिका पंजाब चौथे स्थान पर बनी हुई है. श्रेयस अय्यर कप्तानी के साथ बल्ले से जमकर रन बटौर रहे हैं. इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह बता रहे हैं कि आखिरी बार वह चैंपियंस ट्रॉफी में रोए थे. क्यों रोए इसका भी उन्होंने खुलासा किया है.

श्रेयस अय्यर ने यह खुलासा बला की खूबसूरत एक्ट्रेस साहिबा बाली के सामने किया. साहिबा स्पोर्ट एंकर भी हैं. वह पंजाब किंग्स से भी जुड़ी हुई हैं. साहिबा हाल ही में श्रेयस अय्यर के साथ एक गाड़ी में सफर करती नजर आईं. इस दौरान वह अय्यर से उनके करियर के बारे में सवाल पूछ रही थीं.

साहिबा बाली (Sahiba Bali) ने श्रेयस अय्यर से पूछा कि आप आखिरी बार कब रोए थे? इस पर अय्यर ने बताया कि वो आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान रोया था. दरअसल मेरा बैटिंग अच्छा नहीं हुआ था. मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने रोना शुरू कर दिया. मैं वैसे रोता नहीं हूं, लेकिन उस दिन खूब रोया.'

श्रेयस अय्यर ने आगे कहा, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया था. मुझे लगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी मेरी लय बरकरार रहेगी, लेकिन दुबई का पिच अलग था. पहले दिन वहां की कंडिशन में ढलना मेरे लिए मुश्किल था. पहले दिन प्रैक्टिस सेशन में रन नहीं बना पाने से मैं काफी निराश था.

