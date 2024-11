आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इस बार नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा में 24 और 25 नवंबर को होनी है. हालांकि इस बार नीलामी में कई स्टार प्लेयर्स पर बोली लगने वाली है और आईपीएल के कई बड़े रिकॉर्ड टूटने वाले हैं. दरअसल, टीमों ने अपनी रिटेन लिस्ट से सभी को हैरान कर दिया है, जिसमें एक कोलकाता नाइट राइडर्स टीम भी है. टीम ने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को ही रिलीज कर दिया. लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले अय्यर ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में दोहरा शतक लगा दिया है और केकेआर की गलती का अहसास दिलाया है.

रणजी ट्रॉफी 2024-25 में मुंबई और ओडिशा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. अय्यर ने मुंबई की ओर से खेलते हुए पहली पारी में दमदार शतक लगाया और फिर उस शतक को दोहरे शतक में तब्दील कर दिया. अय्यर ने 228 गेंदों में 9 छक्के और 24 चौकों की मदद से 233 रनों की पारी खेली. हालांकि इस दोहरे शतक में खास बात ये रही कि उन्होंने 100 के स्ट्राइक-रेट से दोहरा शतक जड़ा है.

