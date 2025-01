इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. अभिषेक शर्मा के चोटिल होने के बाद अब स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भी चोट लग गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार वो इसकी वजह से पूरे टी20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं. उनको बाहर होने से भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई है. उनकी जगह लेने वाले खिलाड़ी के नाम का ऐलान भी हो गया है.

नीतीश की जगह किसको मिली जगह

नीतीश कुमार रेड्डी इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच से पहले चोटिल हो गए. उनकी चोट गंभीर मानी जा रही है. जिसकी वजह से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार को पूरे सीरीज से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह ऑलराउंडर शिवम दूबे को जगह दी गई है.

Shivam Dube set to join team India in Rajkot as Nitish Kumar Reddy has picked up an injury. (Express Sports) pic.twitter.com/wTNLilKb86