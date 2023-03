तलाक और शादी टूटने पर Shikhar Dhawan ने खोला दिल का हाल, 'पहली शादी मेरे लिए बाउंसर की तरह थी'

Shikhar Dhawan On His Divorce: शिखर धवन ने पहली बार अपने तलाक और शादी के बारे में बात की है. उन्होंने यह भी कहा किदूसरी शादी से उन्हें ऐतराज नहीं है.

Shikhar Dhawan Opens Up on His Failed Marriage