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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शर्मिला धनखड़ ने जीता गोल्ड, ऐतिहासिक मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई

Sharmila Dhankhar win Gold Medal: पैरा-एथलीट शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की शॉटपुट एफ57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए भारत को गोल्ड पदक दिलाया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 28, 2026, 08:41 PM IST

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शर्मिला धनखड़ ने जीता गोल्ड, ऐतिहासिक मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई

Sharmila Dhankhar wins gold (Photo X)

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 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी स्कॉटलैंड के ग्लासगो कर रहा है. इस दौरान भारतीय एथलीट दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. पैरा-एथलीट शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की शॉटपुट एफ57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए भारत को गोल्ड पदक दिलाया है. इसके साथ ही शर्मिला कॉमनवेल्थ पैरा एथलेटिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं. इस ऐतिहासिक मेडल के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है. इसके अलावा उन्होंने अपना मेडल अपना मां को समर्पित किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 
 
पीएम मोदी ने दी बधाई

पीएम नरेंद्र मोदी ने शर्मिला को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, "ग्लासगो में इतिहास रच दिया गया है. शर्मिला को विमेंस शॉट पुट एफ57 इवेंट में बहुत खास गोल्ड और सीजन के बेस्ट थ्रो के लिए बधाई. इस शानदार प्रदर्शन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स गोल्ड के लिए दो दशक लंबे इंतजार को खत्म किया है. आगे की कोशिशों के लिए मेरी शुभकामनाएं."

मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, "भारत को शर्मिला धनखड़ पर बहुत गर्व है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी पहली पैरा-एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता बनकर इतिहास रचा है."

अपनी मां को किया समर्पित

शर्मिला ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैं ये पदक अपनी मां को समर्पित करूंगी. मेरी मां अंधी हैं और हर तरफ से बुराई के बावजूद वो बचपन से ही मेरा साथ दे रही हैं. मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपनी मां का सपना पूरा किया." 

शर्मिला धनखड़ ने आगे कहा, "अपने देश के लिए पदक जीतकर मैं बहुत खुश हूं. मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है. मैं आगे भी देश का नाम रोशन करती रहूंगी. ये मेरा सपना था और मेरी मां का भी. मैंने ये स्वर्ण पदक कड़ी मेहनत से जीता है. मेरी मां बहुत खुश होंगी. मैंने ये पदक उन्हीं के लिए जीता है. अब एशियन गेम्स और ओलंपिक की बारी है. ये मेरा पहला पदक है और भविष्य में मैं और भी कई पदक जीतूंगी."

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