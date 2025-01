मुंबई और जम्मू एंड कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी 2024 - 25 का मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में रोहित शर्मा, यशस्वी, कप्तान अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज बुरी तरह से फेल हो गए.

जिसकी वजह से मुंबई की टीम पहली पारी में सिर्फ 120 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. हालांकि मुकाबले में भारत के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने टीम की लाज बचा ली और स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया.

शार्दुल ठाकुर ने बचाई इज्जत

जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ मुकाबले में मुंबई की टीम में भारत के कई स्टार खिलाड़ी शामिल थे. लिस्ट में रोहित से लेकर अय्यर तक का नाम शामिल था. लेकिन मैच में किसी का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका. जिसकी वजह से मुंबई मुश्किल में फंस गई. एक समय पर मुंबई की टीम 47 रन के स्कोर पर 7 विकेट गंवा चुकी थी.

टीम के 100 रन तक पहुंचने के लाले पड़े थे. तभी शार्दुल ठाकुर और तनुष कोटियान के बीच साझेदारी हुई. जो स्कोर को 100 रन के पार ले जा सकी. शार्दुल ठाकुर ने 57 गेंदों पर 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे. वही तनुष ने 26 रन बनाए. इन दोनों के अलावा मुंबई का कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को पार नहीं कर सका.

