Shardul Thakur Hat-trick: मुंबई और मेघालय के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने बड़ा कारनामा कर दिया है. वो मुंबई की तरफ से हैट्रिक लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए हैं.

भारत के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर इन दिनों अपने प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं. उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ मुकाबले में शतक जड़कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था.

अब शार्दुल ने अपनी गेंदबाजी से कोहराम मचाया है. दरअसल मुंबई की टीम आज से मेघालय के खिलाफ मुकाबला खेल रही है. जिसमें शार्दुल के गेंदबाजी के आगे मेघालय की टीम 2 रन के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा दिए.

हैट्रिक लेने वाले बने मुंबई के पांचवें गेंदबाज

शार्दुल ठाकुर रणजी ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से हैट्रिक लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले सिर्फ मुंबई के 4 गेंदबाज ही ये कारनामा कर सके हैं. मुंबई के लिए जहांगीर खोट, उमेश नारायण कुलकर्णी, अब्दुल इस्माइल, रॉयस्टोन डियास और शार्दुल ठाकुर हैट्रिक ले चुके हैं.

Shardul Thakur bagged a hat-trick in the must-win game for Mumbai to leave Meghalaya reeling at 2/6!#RanjiTrophy #Mumbai pic.twitter.com/sQ5S382pMV January 30, 2025

मेघालय के खिलाफ शार्दुल ठाकुर ने 11 ओवर गेंदबाजी की और 4 विकेट अपने नाम झटके. इस रणजी सीजन में हैट्रिक में लेने वाले शार्दुल दूसरे गेंदबाज हैं. उनसे पहले उनसे पहले ऋषि धवन ने पुड्डचेरी के खिलाफ मैच में हैट्रिक ली थी.

मुंबई को जल्द लगा बड़ा झटका

पहले बल्लेबाजी करते हुए मेघालय की टीम सिर्फ 86 रनों पर ढेर हो गई. जिसमें शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए. वही मोहित अवस्थी के खाते में 3 सफलता रही. जबकि सिल्वेस्टर डिसूजा ने 2 विकेट लिए.वही शम्स मुलानी को 1 विकेट मिली.

वही इसके बाद मुंबई की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी. जिसमें मेघालय को बड़ी जल्द ही विकेट मिल गया. आयुष म्हात्रे 5 रन बनाकर आकाश चौधरी का शिकार बन गए.

रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज



जहांगीर बेहरामजी खोत vs बड़ौदा - 1943/44

उमेश नारायण कुलकर्णी vs गुजरात - 1963/64

अब्दुल मूसाभाई इस्माइल vs सौराष्ट्र - 1973/74

रॉयस्टन हेरोल्ड डायस vs बिहार - 2023/24

शार्दुल ठाकुर vs मेघालय - 2024/25

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.