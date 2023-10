Shakib Al Hasan ने IPL 2023 से पहले दिखाई जोरदार फॉर्म, दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ बने टी20 के किंग

डीएनए हिंदी: बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच दूसरे टी20 (Ban Vs Ire 2nd T20) में मेजबान टीम ने मेहमानों को 77 रन से धोकर सीरीज जीत ली है. इस मुकाबले में शाकिब अल हसन अपने ऑलराउंड गेम से छा गए हैं. मैच में 5 विकेट लेने के साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. टिम साउदी को पछाड़ कर वह टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

टिम साउदी को पछाड़ टी20 के नंबर 1 गेंदबाज बने

शाकिब अल हसन के टी20 में अब 136 विकेट हो गए हैं और इसके साथ ही वह टिम साउदी को पछाड़ कर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. सोशल मीडिया पर उनके प्रदर्शन की खूब तारीफ हो रही है.

Hats off to Shakib Al Hasan for becoming the leading wicket taker in T20Is. He took his second 5 wicket haul (5/22) & now has 136 wickets in T20Is. Tim Southee has 134 wickets. Shakib is the only player in cricket history with allround double of 2000 runs & 100 wkts #BANvIRE pic.twitter.com/3K9geablD9