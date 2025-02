पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले घर पर ट्राई सीरीज खेलने वाली है. जिसका हिस्सा पाकिस्तान के अलावा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम है. इस सीरीज की शुरुआत 8 फरवरी से लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली है.

पाकिस्तान इस सीरीज से पहले अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम ने एक इंट्रा-स्क्वाड मैच खेला. जिसमें टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बुरी तरह से फेल हो गए.

शाहीन अफरीदी की गेंद पर आउट हुए बाबर

पाकिस्तान के इंस्ट्रा-स्क्वाड मैच में खिलाड़ियों को 2 हिस्से में बांट दिया गया था. जिसकी एक टीम में बाबर आजम थे. तो दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी थे. मैच के पहले ओवर में ही बाबर आजम तेज गेंदबाज शाहीन शाह की बॉल पर ढेर हो गए. इस मैच से जुड़ा एक वीडिया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Shaheen Afridi got Babar Azam on duck in the first over in a practice match ahead of the Tri Series 🤯 pic.twitter.com/GGXaBohr2T