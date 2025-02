आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी पर बड़ा जुर्माना लगाया है. ट्राई सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में शाहीन के अलावा 2 और खिलाड़ियों पर भी गाज गिरी है. पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों के अफ्रीका प्लेयर्स से बदतमीजी पर आईसीसी ने एक्शन लिया है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में युवा बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीत्ज़के के साथ भी शाहीन अफरीदी की लड़ाई हुई थी. वही साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा के आउट होने पर आक्रामक जश्न मनाने पर कामरान गुलाम और सऊद शकील पर बड़ी कार्रवाई हुई है.

शाहीन पर भारी पड़ी गुस्ताखी

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए ट्राई सीरीज के मुकाबले में शाहीन और अफ्रीकी बल्लेबाज ब्रीत्जके के बीच लड़ाई हो गई थी. जिसका वीडिया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. दरअसल एक रन के लेने के चक्कर में मैथ्यू ब्रीत्ज़के की टक्कर शाहीन से हो गई.

Three Pakistan players receive fines for breaching ICC Code of Conduct in #PAKvSA.https://t.co/oINQsN7Qvd