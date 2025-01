आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दुनियाभर की टॉप 8 टीमें एक ट्रॉफी के लिए भिड़ने वाली है. जिसकी तैयारी में आईसीसी और पीसीबी दोंनो ही जुटी है. 26 साल के बाद पाकिस्तान किसी आईसीसी टूर्नांमेंट को होस्ट कर रही है. मगर भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जा रही है.

जबकि वो अपने मैच दुबई में खेलेगी. हाल ही में आईसीसी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. जिसमें हार्दिक पांड्या और शाहीन शाह अफरीदी के बीच चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर टक्कर देखने को मिल रही है.

आईसीसी ने शेयर किया वीडियो

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आईसीसी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें हार्दिक पांड्या, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, फिल साल्ट और मोहम्मद नबी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सभी खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं.

15 Matches, 8 Teams, 1 Champion. It’s ALL ON THE LINE! 🏆



Action begins on 19 February ⏳#ChampionsTrophy pic.twitter.com/SpVWtGfHNB