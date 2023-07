Babar Azam से छिन जाएगी कप्तानी? Shahid Afridi के चीफ सेलेक्टर बनते ही Shaheen Afridi ने दिए संकेत

मेलबर्न में भी साउथ अफ्रीका की हालत खराब, 70 के भीतर आधी टीम आउट

इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद पीसीबी के अध्यक्ष रमिज राजा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी. इस दौरान शाहिद अफरीदी को अंतरिम चयनकर्ता के रूप में लाया गया. टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने बाबर का समर्थ किया और ट्वीट कर उनके साथ खड़े होने की बात कही. बाएं हाथ का तेज गेंदबाज ने ट्विटर पर लिखा, “बाबर आजम हमारी और पाकिस्तान की शान, जान या पहचान हैं. वो हमारे कप्तान हैं और रहेंगे. लेकिन शाहिद अफरीदी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्ति के ठीक एक दिन बाद उन्होंने अपना ट्वीट डीलिट कर दिया.

Shaheen Shah Afridi has deleted this Tweet after announcement of Shahid Afridi as chief selector.