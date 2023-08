Shadab Khan Marriage: पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सकलेन मुश्ताक की बेटी से किया निकाह? ट्विटर पर मांगे फैंस से पैसे

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Tea,) के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान (Shadab Khan) ने सोमवार को निकाह कर ली. ट्वीटर पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी. 23 जनवरी को उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक (Saqlain Mushtaq) की बेटी के साथ निकाह किया. इस समारोह में पारिवार के चुनिंदा लोग और बेहद करीबी दोस्तों शामिल हुए. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शान मसूद (Shan Masood Marriage) ने निकाह किया था तो तेज गेंदबाज हारिस रऊफ (Harish Rauf) भी शादी के बंधन में बंध चुके हैं.

शादाब खान ने ट्वीट कर एक संदेश जारी किया और लिखा, 'अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरा निकाह था. यह मेरे जीवन का एक बड़ा दिन है और एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है. कृपया मेरी पसंद और मेरे परिवारों का सम्मान करें. सभी के लिए प्रार्थना और प्यार. मैं मेंटर साकी भाई के परिवार का हिस्सा बन रहा हूं. जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब से अपने पारिवारिक जीवन को अलग रखना चाहता था. मेरी पत्नी की भी यही चाहत थीं. वह चाहती हैं कि उनका जीवन प्राइवेट रहे. अगर आप सलामी भेजना चाहते हैं तो मैं अकाउंट नंबर भेजता हूं.'

Alhamdulilah today was my Nikkah. It is a big day in my life and start of a new chapter. Please respect my choices and those my my wife’s and our families. Prayers and love for all pic.twitter.com/in7M7jIrRE