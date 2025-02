खेल जगत से एक बेहद बुरी खबर सामने आई है. अनुभवी क्रिकेट समीक्षक द्वारकानाथ संज़गिरी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. उनका पिछले कुछ दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था.

क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि वो जल्द ही बीमारी को मात देकर घर वापस लौटेंगे. मगर 74 साल की उम्र में द्वारकानाथ संज़गिरी ने अंतिम सांस ली. उनके निधन के बाद कई क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी यादें साझा कर रहे हैं.

राजनीति से लेकर खेल जगत से जुड़े लोगो ने किया पोस्ट

द्वारकानाथ संज़गिरी के निधन की खबर जैसे ही सामने आई. खेल से लेकर राजनिति से जुड़े लोगों ने उनकी यादों को साझा किया. शरद पवार ने एक्स पर पोस्ट करके हुए लिखा कि अनुभवी खेल समीक्षक द्वारकानाथ संज़गिरी की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु की खबर मेरे सहित खेल जगत के लिए एक आघात है.

पेशे से इंजीनियर संज़गिरी का क्रिकेट के बारे में लेखन सराहनीय है. कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में उनके कॉलम को मराठी क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा हमेशा सराहा गया है. ऐसा ही एक खेल समीक्षक काल के गाल में समा गया. उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं और मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

Extremely saddened to hear of the passing of Dwarkanath Sanzgiri. A friend of 38 years, so many shared memories and someone who wrote with so much beauty and style and colour. You visualised things when he wrote about them. What a fight against the forces that threatened to take…