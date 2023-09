Australia के इस गेंदबाज ने ठोका टी20 में सबसे तेज शतक, 34 गेंदों में 100 बना की इस दिग्गज की बराबरी

डीएनए हिंदी: ऑस्ट्रेलिया की टीम के ज्यादातर खिलाड़ी इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और एशेज की तैयारियों में बिजी हैं. इस बीच टेस्ट क्रिकेट से अलग टी20 में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने अपने प्रदर्शन से तहलका मचा दिया है. सर्रे की ओर से बैटिंग करते हुए उन्होंने केंट के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और सिर्फ 34 गेंदों में भी धुआंधार शतक ठोक दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया के किसी खिलाड़ी केसबसे तेज शतक जड़ने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. 34 गेंदों में शतक लगाकर उन्होंने दिवंगत एंड्रयू साइमंड्स के रिकॉर्ड की बराबरी की है.

11 छक्के, 7 चौके लगा बनाए ताबड़तोड़ 100 रन

एशेज 2023 से पहले सीन एबॉट ने अपनी धुआंधार फॉर्म दिखा दी है. हालांकि शुरुआती 2 टेस्ट के लिए वह टीम में शामिल नहीं हैं लेकिन इस प्रदर्शन के बाद बचे हुए मुकाबले के लिए उन्होंने दावेदारी पेश कर दी है. शतकीय पारी में उन्होंने 11 छक्के और 7 चौके 94 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्री के जरिए ही निकाल लिए. केन रिचर्डसन के 17वें ओवर में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 30 रन ठोक दिए. उनकी इस तूफानी पारी की तारीफ सोशल मीडिया पर हो रही है. लोगों की प्रशंसा के लिए शुक्रिया अदा करते हुए एबॉट ने कहा कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है.

Still not quite sure what’s just happened!



Thanks for all the love and kind messages 🙏🏼



🪶🪶🪶