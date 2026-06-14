Scotland vs Haiti: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड ने रचा इतिहास, 36 साल बाद जीता मुकाबला

Scotland vs Haiti highlights: हैती के खिलाफ जीत स्कॉटलैंड के लिए ऐतिहासिक रही है, क्योंकि साल 1990 के बाद पहली बार टीम वर्ल्ड कप में जीत हासिल कर सकी है. वर्ल्ड कप में टीम की ये जीत 36 साल बाद आई है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड और हैती के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें स्कॉटलैंड ने हैती को 1-0 से करारी शिकस्त दी है. ये जीत स्कॉटलैंड के लिए ऐतिहासिक रही है, क्योंकि साल 1990 के बाद पहली बार टीम वर्ल्ड कप में जीत हासिल कर सकी है. वर्ल्ड कप में टीम की ये जीत 36 साल बाद आई है, जो टीम के लिए काफी खास रही है. टूर्नामेंट में जीत से शुरुआत करना खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा और टीम को मदद मिलेगी. आइए जानते हैं कि स्कॉटलैंड ने क्या इतिहास रचा है.

44 साल बाद किया ये कारनामा

स्कॉटलैंड ने हैती के खिलाफ 44 साल बाद इतिहास रचा है. साल 1982 के बाद पहली बार स्कॉटलैंड की टीम कोई वर्ल्ड कप का पहला मैच जीती है. साल 1982 में टीम ने न्यूजीलैंड को 5-2 से पहले मैच में हराया था और उसके बाद से टीम पहला मुकाबला नहीं जीत सकी थी. इतना ही नहीं, साल 1998 के बाद स्कॉटलैंड का पुरुषों के वर्ल्ड कप में पहला मैच था.

कैसा रहा मुकाबला

मैच की शुरुआत तेज और आक्रामक रही और दोनों टीमों ने भीड़ के शोर के बीच अच्छा खेल दिखाने की कोशिश की. शुरुआती मिनटों में स्कॉटलैंड ने दबदबा बनाया. स्कॉट मैकटोमिने ने 7वें मिनट में एक शानदार हेडर लगाया, जो क्रॉसबार के ऊपर से निकल गया. इसके कुछ देर बाद उन्होंने एक और मौका बनाया, लेकिन गेंद पोस्ट से टकराकर वापस आ गई.

हैती ने भी जवाबी हमले किए और स्कॉटलैंड पर दबाव बनाए रखा, लेकिन 29वें मिनट में स्कॉटलैंड की टीम बढ़त हासिल करने में सफल रही. फॉरवर्ड खिलाड़ी चे एडम्स ने लंबी गेंद पर नियंत्रण बनाया और बेन गैनन-डोक को पास दिया. उनके क्रॉस को हैती के डिफेंडर ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन गेंद जॉन मैकगिन के पास पहुंच गई. मैकगिन ने बॉक्स के किनारे से जोरदार शॉट लगाया, जो हल्के से डिफ्लेक्ट होकर गोलकीपर जॉनी प्लेसिड को चकमा देकर गोल पोस्ट में पहुंच गया. हालांकि, इस गोल के बाद हैती की टीम ने वापसी की कोशिश की. लेकिन वो गोल नहीं कर सके और 0-1 से मुकाबला हार गए.

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