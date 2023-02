T20 World Cup से पहले टीम इंडिया के पास खिताब जीतने का मौका, फाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला

Women's T20 Tri Series 2023 Final: इस सीरीज में भारतीय टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया है और खिताबी जीत के साथ वर्ल्डकप में जाना चाहेगी.

saw vs indw final live streaming and where to watch in india womens t20i tri series in south africa 2023