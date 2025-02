भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला पुणे में खेला जा रहा है. जहां पाकिस्तानी मूल के साकिब महमूद ने अपने पहले ओवर में ही भारत के गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया. वो टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए ट्रिपल विकेट मेडल फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए.

साकिब महमूद पारी के दूसरे ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन को आउट किया. इसके अगले गेंद पर तिलक वर्मा भी साकिब का शिकार बन गए. साकिब महमूद के पास हैट्रिक लेने का मौका था. मगर को चूक गए लेकिन ओवर की आखिरी बॉल पर सूर्या का विकेट लेकर भारत को मुश्किल में डाल दिया.

WW000W!



Saqib Mahmood's first over of the tour - and he starts with a triple-wicket maiden! 🤯



The first time this has EVER happened in a men's T20 international 😲 https://t.co/VRb0Bx1N07 pic.twitter.com/NsoK91TUFx