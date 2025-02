भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खत्म हो गई है. जिसके आखिरी मुकाबले में अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक के दम पर भारतीय टीम को 150 रनों के अंतर से जीत मिल गई.

इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर भी 4 - 1 से कब्जा कर लिया. मगर अब भारतीय फैंस को बड़ा झटका लग गया है. क्योंकि स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन चोटिल हो गए और वो अब 5-6 हफ्तों को लिए क्रिकेट के मैदान से दूर हो गए.

राजस्थान रॉयल्स को लग सकता है बड़ा झटका

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आईपीएल के शुरुआती मैच खेलने पर भी संशय बन गया है. वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद अपने घर लौट आए हैं. संजू जल्द ही राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA)में अपना रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे. संजू सैमसन प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में तब तक नजर आएंगे.

Sanju Samson likely to be out of cricket action for 6 weeks after the ball hit on the gloves during the first over of the 5th T20I. [Asianet News]



- With the pain, he continued to bat in the final T20I, waiting for a strong comeback during IPL 🤞 pic.twitter.com/TCqzop1l2v