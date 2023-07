Sanju Samson IND vs SL: संजू सैमसन फिर रहे अनलकी, पढ़ें आखिर क्यों हुए T20 सीरीज से बाहर

डीएनए हिंदी: Sanju Samson News- भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) एक बार फिर दुर्भाग्य का शिकार हो गए हैं. संजू श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज (Indian Vs Srilanka T20 Series) के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. उन्हें वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच के दौरान फील्डिंग करते समय घुटने में चोट लगी थी. संजू टीम से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के एक्सीडेंट के कारण इस सीरीज के दौरान टीम इंडिया (Team India) में वापसी करने का मौका मिला था. BCCI के मुताबिक, सीनियर चयन समिति ने संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) को भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) में जगह दी है.

बाउंड्री पर जमीन नरम होने के कारण फिसले थे

मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को पहले टी2- मैच के दौरान संजू सैमसन को चोट लगी थी. उन्हें फील्डिंग करते समय चोट लगी थी. वे बाउंड्री के करीब फील्डिंग कर रहे थे. इसी दौरान चमिका करुणारत्ने (Chamika Karunaratne) ने उनकी तरफ एक तेज शॉट खेला था. संजू दौड़कर गेंद को फील्ड कर रहे थे, लेकिन आउटफील्ड गीला होने के कारण बेहद नर्म था, जिससे वे फिसल गए थे और उनका घुटना तेजी से जमीन में जा लगा था. उसी समय संजू के चेहरे पर उभरे दर्द से उन्हें चोट लगने की शंका जताई गई थी.

