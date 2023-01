Sania Mirza Retirement: सानिया मिर्जा ने टेनिस से लिया संन्यास, आखिरी बार Australian Open में आएंगी नजर

Sania Mirza Retirement: सानिया ने अपने ट्वीटर पर इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा.

