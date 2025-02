भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में सैम कोंस्टास ने डेब्यू किया था. इस मुकाबले में सैम कोंस्टास ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी की थी. जिसकी वजह से बुमराह भी बैकफुट पर चले गए थे.

वही कोंस्टास की भिड़त स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के साथ हुई थी. जो काफी चर्चा में रही थी. इस प्रदर्शन को देखते हुए कोंस्टास को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह दी थी.

पहले हुए ड्रॉप अब वापस लौटे ऑस्ट्रेलिया

श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की थी. मगर उस मैच में सैम कोंस्टास को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. उस्मान के साथ ट्रेविस हेड पहले टेस्ट में ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए थे. जो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे. उनकी जगह जोश इंगिलस को खिलाया गया था. जिसकी वजह से कोंस्टास को बाहर बैठना पड़ा.

