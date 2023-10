Sam Curran Punjab Kings: आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन का पंजाब किंग्स ने किया देसी स्वागत, आप भी देखें यह अंदाज 

डीएनए हिंदी: आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन (IPL 2023 Mini Auction) में सैम करन पर बंपर बोली लगी. पंजाब किंग्स ने आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगी बोली लगाकर 18.5 करोड़ में सैम करन (Sam Curran) को खरीदा है. इसके बाद फ्रेंचाइजी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने ट्वीट किया जिस पर टीम के ट्विटर अकाउंट से बहुत मजेदार जवाब दिया है. सोशल मीडिया पर फैंस इस ट्वीट के खूब मजे ले रहे हैं.

Sam Curran का फिल्मी स्टाइल में हुआ स्वागत

दरअसल सैम करन ने पंजाब किंग्स से जुड़ने पर ट्वीट किया, 'जहां से यह शुरू हुआ था वहीं पहुंच गया, आने वाले दिनों को लेकर बहुत उत्साहित हूं.'

इसके जवाब में फ्रेंचाइजी ने फिल्म कभी खुशी कभी गम के एक सीन की तस्वीर लगाकर उनके लिए वेलकम लिखा है. फैंस इस पर खूब मजे ले रहे हैं.

पुरानी फ्रेंचाइजी ने भी सैम को कहा बेस्ट ऑफ लक

सैम करन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने भी बोली लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी. इस बार वह पंजाब के लिए खेलेंगे लेकिन पहले चेन्नई के लिए खेल चुके हैं. पुरानी फ्रेंचाइजी ने भी अपने सुपरस्टार को बेस्ट ऑफ लक विश किया है.

