Saina Nehwal Net Worth: लग्जरी लाइफ जीती हैं बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल, जानिए कितनी है साइना नेहवाल की नेटवर्थ

स्पोर्ट्स
Saina Nehwal Net Worth: भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवान ने 35 साल की उम्र में अपने करियर को अलविदा कह दिया है. इस मौके पर जानते हैं कि साइना की नेटवर्थ कितनी है.
भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवान ने 35 साल की उम्र में अपने करियर को अलविदा कह दिया है. साइना ने साल 2012 में ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता था. उन्होंने कई मौकों पर भारत के लिए दमदार प्रदर्शन किया है और शानदार जीत दर्ज की. लेकिन इस मौके पर आज हम बताएंगे कि साइना नेहवाल की नेटवर्थ कितनी है. इतना ही नहीं साइना एक लग्जरी लाइफ जीती हैं. आइए जानते हैं कि उनका कमाई का जरिया क्या है और वो कितने करोड़ों की मालिक हैं.
साइना नेहवाल ने लिया संन्यास
ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी खेल से संन्यास की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका शरीर अब एलीट खेल की मांगों के अनुरूप उनका साथ नहीं दे रहा है. लंदन ओलंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता साइना ने आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 2023 सिंगापुर ओपन में खेला था. उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, "मैने दो साल पहले ही खेलना छोड़ दिया था. मुझे लगा कि मैंने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया और अपनी शर्तों पर ही विदा लूंगी तो घोषणा करने की जरूरत ही नहीं थी. अगर आप और खेलने में सक्षम नहीं हैं, तो कोई बात नहीं."
कितनी है साइना नेहवाल की संपत्ति?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2026 में साइना नेहवाल की कुल नेटवर्थ 42 करोड़ से 50 करोड़ रुपये के बीच है. उन्होंने साल 2023 में आखिरी मैच खेला था. लेकिन पिर भी उनकी सालाना कमाई करोड़ों में ही है. साइना की सालाना आय करीब 4.8 से 5.5 करोड़ रुपये है. वहीं साइना प्रति महीना 40 लाख तक कमा लेती हैं. जबकि साइना एक विज्ञापन का 75 लाख से 1 करोड़ रुपये तक लेती हैं.
खेल के साथ-साथ साइना ने शुरू कर दिया था बिजनेस
साइना ने अपने खेल के साथ-साथ बिजनेस की दुनिया में भी कदम रख दिया था. साइना महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े स्टार्टअप Naarica में निवेश किया हुआ है. साइना इस ब्रांड की एंबेसडर हैं. इसके अलावा साइना Yonex, Herbalife, BPCL, Kellogg's, Vaseline, Mac Live और Savlon जैसे बड़े ब्रांड के साथ भी करार किए हुए भी हैं.
आलीशान से लेकर लग्जरी कारों का रखी हैं शौक
साइना नेहवाल के पास आलीशान घर के अलावा लग्जरी कारों का शौक रखती हैं. उनके पास हैदराबाद में एक बंगला है, जिसकी कीमत 5 से 6 करोड़ रुपये बताई जाती है. उस घर के अंदर उनके पास ट्रॉफी रूम भी हैं. इसके अलावा साइना के पास 1.71 करोड़ Mercedes AMD GLE 53, MINI Cooper, BMW 3 Series और BMW X6 जैसी लग्जरी कार हैं.
