FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CM योगी ने नितिन नबीन को शुभकामनाएं दीं, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, ये पहचान- दिग्विजय, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, ग्रेटर नोएडा- इंजीनियर मौत मामले पर बड़ी खबर, नोएडा-नाले से कार को बाहर निकाला गया | जोधपुर में तेज रफ्तार ट्रक-बस की टक्कर, हादसे में 2-3 लोगों की मौत की खबर, BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले CM योगी, दिल्ली-NCR से GRAP-4 हटाया गया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Saina Nehwal Net Worth: लग्जरी लाइफ जीती हैं बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल, जानिए कितनी है साइना नेहवाल की नेटवर्थ

Saina Nehwal Net Worth: भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवान ने 35 साल की उम्र में अपने करियर को अलविदा कह दिया है. इस मौके पर जानते हैं कि साइना की नेटवर्थ कितनी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 20, 2026, 04:04 PM IST

Saina Nehwal Net Worth: लग्जरी लाइफ जीती हैं बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल, जानिए कितनी है साइना नेहवाल की नेटवर्थ

Saina Nehwal Net Worth

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवान ने 35 साल की उम्र में अपने करियर को अलविदा कह दिया है. साइना ने साल 2012 में ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता था. उन्होंने कई मौकों पर भारत के लिए दमदार प्रदर्शन किया है और शानदार जीत दर्ज की. लेकिन इस मौके पर आज हम बताएंगे कि साइना नेहवाल की नेटवर्थ कितनी है. इतना ही नहीं साइना एक लग्जरी लाइफ जीती हैं. आइए जानते हैं कि उनका कमाई का जरिया क्या है और वो कितने करोड़ों की मालिक हैं. 

साइना नेहवाल ने लिया संन्यास

ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी खेल से संन्यास की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका शरीर अब एलीट खेल की मांगों के अनुरूप उनका साथ नहीं दे रहा है. लंदन ओलंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता साइना ने आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 2023 सिंगापुर ओपन में खेला था. उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, "मैने दो साल पहले ही खेलना छोड़ दिया था. मुझे लगा कि मैंने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया और अपनी शर्तों पर ही विदा लूंगी तो घोषणा करने की जरूरत ही नहीं थी. अगर आप और खेलने में सक्षम नहीं हैं, तो कोई बात नहीं."

कितनी है साइना नेहवाल की संपत्ति?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2026 में साइना नेहवाल की कुल नेटवर्थ 42 करोड़ से 50 करोड़ रुपये के बीच है. उन्होंने साल 2023 में आखिरी मैच खेला था. लेकिन पिर भी उनकी सालाना कमाई करोड़ों में ही है. साइना की सालाना आय करीब 4.8 से 5.5 करोड़ रुपये है. वहीं साइना प्रति महीना 40 लाख तक कमा लेती हैं. जबकि साइना एक विज्ञापन का 75 लाख से 1 करोड़ रुपये तक लेती हैं. 

खेल के साथ-साथ साइना ने शुरू कर दिया था बिजनेस

साइना ने अपने खेल के साथ-साथ बिजनेस की दुनिया में भी कदम रख दिया था. साइना महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े स्टार्टअप Naarica में निवेश किया हुआ है. साइना इस ब्रांड की एंबेसडर हैं. इसके अलावा साइना Yonex, Herbalife, BPCL, Kellogg's, Vaseline, Mac Live और Savlon जैसे बड़े ब्रांड के साथ भी  करार किए हुए भी हैं. 

आलीशान से लेकर लग्जरी कारों का रखी हैं शौक

साइना नेहवाल के पास आलीशान घर के अलावा लग्जरी कारों का शौक रखती हैं. उनके पास हैदराबाद में एक बंगला है, जिसकी कीमत 5 से 6 करोड़ रुपये बताई जाती है. उस घर के अंदर उनके पास ट्रॉफी रूम भी हैं. इसके अलावा साइना के पास 1.71 करोड़ Mercedes AMD GLE 53, MINI Cooper, BMW 3 Series और BMW X6 जैसी लग्जरी कार हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
MORE
Advertisement
धर्म
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  
18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
MORE
Advertisement